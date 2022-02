ADO Den Haag definitief gered, overname club gaat door

Alle schuldeisers krijgen binnen twee weken het bedrag waar ze met de sanering recht op hebben. De aandelen van de club komen in handen van het bedrijf Bolt van de Amerikaanse belegger David Blitzer. Hij heeft ook aandelen in clubs als Crystal Palace, FC Augsburg en basketbalteam Philadelphia 76ers.

ADO-directeur Edwin Reijntjes spreekt van een heugelijke dag. Een jaar lang hebben sponsoren, supporters maar ook medewerkers van deze prachtige club in onzekerheid gezeten over het voortbestaan van het ons zo geliefde ADO Den Haag. Met de homologatie van vandaag is het moment daar dat we weer vooruit kunnen kijken en samen met de nieuwe aandeelhouder kunnen bouwen aan een gezond ADO Den Haag.”

United Vansen

ADO was sinds 2014 in handen van het Chinese bedrijf United Vansen van Wang Hui. De clubbestuurders sleepten de eigenaar meerdere keren voor de rechter om geld te krijgen. De jarenlange onrust binnen de club mondde afgelopen seizoen uit in degradatie uit de Eredivisie, na dertien seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld. Vlak voor de degradatie kondigde Wang aan dat hij de club wilde verkopen. Vanwege de financiële malaise kreeg de club dit seizoen 6 punten in mindering. ADO ontkwam ternauwernood aan intrekken van de licentie. Als dat was gebeurd, zou de club zijn verdwenen uit het betaald voetbal.

Alles Door Oefening, afgekort ADO, werd in 1905 opgericht. De club werd in 1942 en 1943 landskampioen en veroverde in 1968 en 1975 de KNVB-beker.