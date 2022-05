Premium Het beste van De Telegraaf

Titelduel FC Twente tegen rivaal Ajax: 'Niet denken dat 10-0 onmogelijk is' Kika van Es met schrik vrij: weg naar schaal én EK ligt open

Kika van Es betreedt het veld van De Grolsch Veste. Ⓒ Getty Images

ENSCHEDE - De tranen springen in de ogen bij Kika van Es (30) wanneer ze afgelopen weekeinde geblesseerd raakt tijdens het competitieduel tegen PSV (3-0 zege). Bij een lelijke schuiver klapt de rechterenkel van de verdediger dubbel. En dat terwijl ze na een kwetsuur aan hetzelfde gewricht in haar linkervoet net weer helemaal fit is. Ook het EK van aankomende zomer flitst even aan haar voorbij. Niet weer, hè, denkt ze. Drie jaar geleden zat ze richting het WK ook al lang in spanning vanwege een ‘last minute-blessure’. Gelukkig hangt de vlag er inmiddels heel anders bij. De schade aan de enkel valt mee en dus ligt de weg naar de kampioenswedstrijd van vrijdag en het EK helemaal open.