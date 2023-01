Lucht voor Excelsior dankzij zege op FC Groningen

FC Groningen begon goed en had na zes minuten de eerste kans, maar Stijn van Gassel keerde tot twee keer toe de inzet van debutant Thom van Bergen, die het zo verzuimde direct zijn eerste goal te maken. Ook waren er schotkansen voor Tomas Suslov en Luciano Valente. Excelsior kwam langzaam beter in de wedstrijd en Kenzo Goudmijn had een aardige mogelijkheid op de 1-0, maar al bij al viel de eerste helft qua entertainment behoorlijk tegen.

Excelsior kwam als beste uit de kleedkamer en kreeg in de eerste tien minuten twee behoorlijke kansen via Marouan Azarkan, een kopbal en een schot voorlangs. Aan de andere kant kwam er vervolgens ook gevaar via Suslov, wiens kopbal uit de hoek werd getikt door door Van Gassel, nadat er enkele tellen eerder al een poging uit de doelmond was weg geknikt.

Er waren veel meer kansen voor beide ploegen en het was Excelsior dat uiteindelijk toesloeg. Aanvoerder Redouan El Yaakoubi kopte bij de eerste paal knap binnen uit een hoekschop. Groningen was niet bij machte om Excelsior nog echt pijn te doen en kreeg in de resterende 20 minuten geen echte serieuze kans op de gelijkmaker, waardoor het met een nederlaag aan 2023 begint.

Door de zege klimt Excelsior na de twaalfde plaats. FC Groningen blijft vijftiende, net boven de degradatiestreep.