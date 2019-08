PSV stunt met Stevie

Sevilla was lange tijd in de race voor Steven Bergwijn, maar de aanvaller blijft toch bij PSV. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

EINDHOVEN - Dat Steven Bergwijn (21) tot de zomer van 2023 verlengt bij PSV is misschien wel het belangrijkste nieuws voor de Eindhovenaren deze transferzomer. „Dit is heel belangrijk voor de club, een signaal dat PSV zijn beste spelers binnenboord wil houden”, aldus trainer Mark van Bommel. „Dit is goed, creëert rust in de laatste weken van de transferwindow, waarin het anders steeds zou gaan over zijn aanblijven of vertrek.”