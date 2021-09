Lewis Hamilton baalt van zichzelf in Sotsji

„Ik voel me schuldig tegenover het hele team, zowel hier als in de fabriek. Dit verwacht je niet van een kampioen”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports. Toen de Brit in de laatste kwalificatiesessie de pitstraat inreed, knalde hij tegen de muur, waarbij hij zijn voorvleugel beschadigde.

Hamilton had vervolgens te weinig tijd om zijn droogweerbanden op temperatuur te krijgen. Vervolgens beschadigde hij ook z’n achtervleugel nog tijdens een spin in extremis. Als Mercedes beide onderdelen vervangt krijgt hij geen straf, zolang het dezelfde specificatie betreft. Hamilton kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde.

„Ik hoop dat ik het morgen kan herstellen. Ik verloor temperatuur in de banden. Twee keer in de muur, dat gebeurt me zelden… Het wordt niet makkelijk tijdens de race, want die gasten voor me hebben veel snelheid. Ik hoop dat de auto gerepareerd kan worden. Ik voel me nu heel slecht, maar ik moet het proberen om te zetten in positieve energie. Gelukkig staat er met Lando Norris nog wel een Brit op pole, dus felicitaties aan hem.”

Mercedes won tot nu toe alle races in Sotsji, waar sinds 2014 wordt geracet (en tot en met volgend jaar). Slechts twee keer won de coureur die vanaf pole position startte. Hamilton heeft normaal gesproken dus nog een grote kans om te winnen. Zondag lijkt het ook droog te blijven.