Dappere Oranje cricketers komen 20 runs tekort tegen West-Indië

In tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden moest Nederland eerst het veld in, nadat de West-Indische captain Nicholas Pooran de toss had gewonnen. De Oranje-bowlers konden op het vlakke wicket aan de bak en kregen in de eerste veertig overs alle hoeken van het veld te zien.

Vooral openingsbatsman Kyle Mayers (120) en nummer drie Shamarh Brooks (101 not out) waren een plaag voor de Nederlandse aanval. Mayers sloeg zelfs vijftien ballen het veld uit, waarvan zeven ‘grote mannen-zessen’.

Runrate

En juist op het moment dat een grote slachtpartij in de maak was, richtten de Nederlandse bowlers zich op en hielden in de laatste tien overs de runrate laag. Waardoor de ‘Windies’ op 308 runs eindigden, voor het verlies van vijf wickets.

Dat totaal was met een beetje fantasie te doen voor de Nederlandse batsmen, hoewel de meesten van hen met het slaghout nog geen onuitwisbare indruk op de Caribische cricketers hadden gemaakt.

Singh Power

Met uitzondering van Vikram Singh uiteraard, het 19-jarig raspaardje dat in de eerste twee duels respectievelijk 47 en 46 runs had gemaakt. Waarbij de tiener van Indiase komaf die opgroeide in Amstelveen, indruk maakte met zijn power en een breed slagenarsenaal. Keer op keer was de opening van Oranje, waarbij Singh werd vergezeld door Max O’Dowd, prima verzorgd.

Nadat Singh (54), wellicht uit zijn ritme gehaald door de ‘drinkbreak’, vlak na zijn eerste halve century op internationaal niveau was uitgebowled door allrounder Mayers, daalde de runrate zienderogen. O’Dowd deed er alles aan om die op te schroeven, maar slaagde daar nét niet in. Toch mag zijn innings van 89 runs er zijn. Ook die van slagman nummer drie Musa Ahmad trouwens, goed voor 42 runs.

Engelse uitdaging

Naarmate Oranje per over steeds meer runs nodig had, werd de missie steeds kanslozer. Bas de Leede (25), Logan van Beek (15) en captain Pieter Seelaar (16) stribbelden nog tegen, maar het bleek niet genoeg voor de ploeg van interimcoach Ryan Cook, die zich niet hoeft te schamen voor de 288 runs. Zeker niet tegen viervoudig wereldkampioen West-Indië.

Het Nederlands elftal kan zich nu gaan opmaken voor de ultieme krachtmeting, als over twee weken Engeland op bezoek komt voor drie Super League-ontmoetingen in Amstelveen. De regerend wereldkampioen, de titel werd in 2019 op het heilige gras van Lords in een nagelbijtende finale tegen Nieuw-Zeeland veroverd, neemt geen halve maatregelen en komt met een sterk eendaagse elftal naar Nederland. Spelers van het Engelse team die in een testserie zijn verwikkeld met Nieuw Zeeland, zijn niet geselecteerd. Er worden voor ieder duel duizenden Engelse fans verwacht.