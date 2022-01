Rechtszaak Manchester United-icoon Ryan Giggs over mishandeling ex uitgesteld

Daardoor zal het nationale team van Wales, waar Giggs sinds zijn arrestatie in november 2020 als bondscoach op non-actief staat, het zonder de Manchester United-clubicoon moeten doen in de play-offs voor het WK die in maart op het programma staan. Robert Page vervangt hem.

De rechtszaak stond eigenlijk gepland voor volgende week, maar de plaatselijke rechtbank zei geen ruimte beschikbaar te hebben. Vanwege corona liepen veel zaken vertraging op en daardoor nu ook deze. Giggs zei via zijn advocaat „extreem teleurgesteld” te zijn over het uitstel. De rechtszaak is nu op 8 augustus.

De ex-vriendin van Giggs deed aangifte omdat hij haar hardhandig uit een hotelkamer zou hebben gegooid toen ze de oud-voetballer ervan beschuldigde te flirten met andere vrouwen. De 47-jarige Giggs zou zijn ex Kate Greville een kopstoot hebben gegeven en ook haar jongere zus Emma hebben aangevallen. Giggs ontkent alle aantijgingen.