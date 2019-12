Baas F1-team Renault: ’Wij hadden de krachtigste motor’

„Volgens onze metingen hebben Ferrari en wij momenteel de krachtigste motoren tijdens races. Daarna komt Honda en dan pas Mercedes”, liet hij aan Auto, Motor und Sport weten.

En dat, terwijl het Franse team een nogal moeilijk seizoen achter de rug heeft. Na een vierde plaats in de strijd om de constructeurstitel in 2018, moest Abiteboul met zijn coureurs Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg ook nog McLaren voor zich dulden in 2019.

Hij weet het zelfs nog sterker te vertellen: Mercedes zou de zwakste motor van het hele veld hebben. Opvallend, aangezien de Duitsers weer zowel met Lewis Hamilton als de algehele constructeurs titel pakten.

Daarom zien ze het bij Mercedes uiteraard anders. „De verschillen tussen Honda, Renault en ons zijn minimaal. Enkel Ferrari steekt er momenteel nog bovenuit”, zegt Andy Cowell van de Duitse renstal.