IOC onder vuur na positieve coronatests op omstreden bokstoernooi

Terwijl in heel Europa sportevenementen werden afgelast, ging het olympisch kwalificatietoernooi voor boksers in Londen eerder deze maand gewoon door.

Het event in Londen, waaraan 350 atleten uit 40 landen meededen, begon op 13 maart alsof er niets aan de hand was. Tot grote verbazing van vrijwel de gehele sportwereld. Op 16 maart werd vanwege de risico’s alsnog besloten de handdoek in de ring te werpen.

„Terwijl de hele wereld bezig was om de uitbraak te beperken, liet men dit toernooi gewoon plaatsvinden”, aldus Gozgec in gesprek met The Guardian. „Ik ben verbijsterd. Nu zijn er drie positieve gevallen. Dit is allemaal het desastreuze gevolg van een onverantwoord beleid.”

Gozgec gaat een officiële klacht indienen. Het IOC en de organisatie hebben gewacht met het geven van een reactie.