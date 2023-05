Handbalster Tess Wester tekent half jaar na geboorte dochtertje bij nieuwe club

Borussia Dortmund wordt de derde Duitse club voor Lieder. Ze speelde in het verleden ook voor VfL Oldenburg (2011-2015) en SG BBM Bietigheim (2015-2018). De afgelopen jaren speelde Lieder voor de Roemeense topclub CSM Bucuresti. Ze kwam in het seizoen 2021-2022 voor het laatst in actie wegens een zwangerschap.

„Ik heb inmiddels getekend bij een nieuwe club, waar ik vanaf de zomer aansluit. Ik mag nu nog niet zeggen welke club dat is”, liet Lieder een maand geleden al optekenen. Ze gaf toen aan voor zichzelf te trainen.

Handbal missen na moederschap

„Er is in het verleden contact geweest met Dortmund en ik ben blij dat het nu goed is gekomen”, zei Lieder bij haar presentatie. „Het is geweldig om moeder te zijn geworden, maar ik miste het handbal erg. Ik ken Groener ook van de nationale ploeg en dat klikt erg goed. De club en ik hebben grote doelen.”

Lieder, getrouwd met voetballer Mart Lieder, maakte de ’gouden’ jaren met het Nederlands team mee en werd in 2019 wereldkampioen werd met Oranje.