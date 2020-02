PSV-spits Sam Lammers diep onder de indruk van revaliderende Memphis Depay

Sam Lammers heeft gescoord, en dat wil hij weten. Ⓒ René Bouwman

ARNHEM - Winnen bij een ploeg uit de (sub)top van de Eredivisie. Het was PSV sinds tien maanden terug bij Willem II (0-3) niet gelukt. Tot zondagmiddag bij Vitesse: 1-2. De forse wind lijkt PSV weer een beetje in de rug te gaan zitten. Met Sam Lammers en Cody Gakpo stonden twee spelers op het scoreformulier die de aanvallende toekomst van de Eindhovenaren moeten vormen. Is de ploeg van interim-trainer Ernest Faber ook in staat om Feyenoord zondag te beteugelen?