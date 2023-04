Glunderende Van der Poel na zege in Parijs-Roubaix: ’Eén van mijn beste dagen op de fiets’

„Het was een van mijn beste dagen ooit op de fiets”, keek Van der Poel terug. „Ik heb ook een paar keer geprobeerd aan te vallen, maar het was lastig om mijn medevluchters achter te laten.” Dat was geen wonder want het ging om renners als de Duitser John Degenkolb en de Belg Wout van Aert. „John ging onderuit, het zou kunnen dat ik hem geraakt heb. En Wout reed lek. Ik had het eerst niet door, maar toen ik hem passeerde reed hij opeens wel heel langzaam. Het is pech voor hem en ik denk dat we anders met zijn tweeën naar de finish waren gereden. Nu deed ik dat alleen en zo hard mogelijk.”

Met een veilige voorsprong kon hij genieten van zijn rondgang over de wielerpiste van Roubaix. „Het is moeilijk te omschrijven wat ik voelde. Dit is mijn beste klassieke seizoen ooit. Om dat zo af te sluiten is een droom. Ik heb geprobeerd er zo veel mogelijk van te genieten en we mogen ook trots zijn als ploeg.” Lang reed met de Belg Gianni Vermeersch ook een derde renner van Alpecin-Deceuninck in de kopgroep.

Monumenten

Van der Poel heeft met zeges ook in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen (in 2020 en 2022) overwinningen in drie van de vijf zogenoemde Monumenten achter zijn naam staan. „Het zijn ook de drie die ik heb aangestipt, die binnen mijn mogelijkheden liggen.” Voor de andere twee - Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije - geldt dat minder. „Al was ik er in Luik al eens dichtbij.” In 2020 werd hij er zesde.

Bron: Eurosport

Van der Poel werd de achtste Nederlander op de erelijst van Parijs-Roubaix. Eerder zegevierden Peter Post, Jan Janssen, Jan Raas, Hennie Kuiper, Servais Knaven, Niki Terpstra en Dylan van Baarle in de ’Hel van het Noorden’. Van Baarle, de winnaar van vorig jaar, viel ditmaal uit na een val in het Bos van Wallers.

De editie van dit jaar was met een gemiddelde snelheid van 46,841 kilometer per uur de snelste ooit. De renners hadden de hele dag de wind in de rug.

Wout van Aert moest in Parijs-Roubaix door een lekke band Van der Poel laten gaan, kort nadat de twee rivalen voorop waren overgebleven. Er waren nog 15 kilometer te rijden naar de wielerpiste van Roubaix. „Ik wist meteen dat het voorbij was. Ik verloor 20 tot 25 seconden. Die maak je op Mathieu in topvorm niet meer goed”, vertelde de Belgische kopman van Jumbo-Visma gelaten bij tv-zender Sporza. Van Aert kwam als derde over de finish.

Pijn verbeten

„Ik heb het al eerder meegemaakt, maar op zo’n moment is het bijzonder zuur. Er blijft een vloek rusten op Roubaix voor mij”, zei de Belg kort nadat hij Van der Poel had gefeliciteerd met zijn overwinning. Van eerdere klachten aan knie en ribben had hij onderweg nog wel last gehad, maar niet in die mate dat het zijn prestatie had beïnvloed. „Ik heb de pijn kunnen verbijten. Gelukkig had ik er tijdens de koers niet te veel last van. Nu begint het opnieuw zeer te doen, maar ik ben blij dat ik met een mooie prestatie mijn voorjaar heb kunnen besluiten. Ik ben trots op wat ik bereikt heb de afgelopen weken. Al is de grote overwinning uitgebleven.”

Van Aert won in maart de E3 Saxo Classic en liet twee dagen later de overwinning in Gent-Wevelgem aan zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte. In Milaan-Sanremo, eveneens gewonnen door Van der Poel, werd hij derde.