Milan geeft zeker lijkende zege op Roma in slotfase nog weg, Napoli spekkoper

De Franse verdediger Pierre Kalulu zette AC Milan na een half uur op voorsprong. Hij knikte raak uit een corner van Sandro Tonali. AS Roma-keeper Rui Patrício beroerde de bal nog, maar wist de inzet niet naast zijn doel te tikken. Voor Kalulu was het pas zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Invaller Tommaso Pobega maakte er een klein kwartier voor tijd 2-0 van. Hij schoot na een uitbraak raak met links. De inzet werd nog geraakt door Chris Smalling, de Engelse verdediger van AS Roma. Het doelpunt leek beslissend te zijn, maar AS Roma toonde in de slotfase veerkracht, tot ongenoegen van de Milanese fans. Roger Ibañez kopte in de 87e minuut raak uit een corner en in de extra tijd schoot Abraham van dichtbij raak, nadat een kopbal van Nemanja Matic nog knap was gekeerd door AC Milan-keeper Ciprian Tatarusanu.

AC Milan, dat ruim een week geleden nog met 3-0 verloor van PSV, hervatte de competitie woensdag met een 2-1-zege op Salernitana. Daarmee profiteerde de nummer 2 van het puntenverlies van Napoli, dat met 1-0 verloor van Internazionale.

Eerder op de dag was Napoli in de zeventiende speelronde met 2-0 te sterk voor Sampdoria. Daardoor is het verschil nu 7 punten.

Napoli herstelt zich en boekt bij Sampdoria eerste zege van 2023

De Italiaanse koploper Napoli heeft de eerste zege van het nieuwe jaar binnen. De club uit Napels herstelde zich van de nederlaag tegen Internazionale van woensdag (1-0) en won de uitwedstrijd tegen Sampdoria met 2-0.

Victor Osimhen zette Napoli na 19 minuten op voorsprong door bij de eerste paal raak te schieten na een voorzet vanaf de linkerflank van de Portugese verdediger Mário Rui. Voor Osimhen was het al zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Vreugde bij de spelers van Napoli na de bevrijdende 2-0. Ⓒ AFP

Matteo Politano had al na een paar minuten een penalty gemist namens Napoli, dat vlak voor tijd wel een strafschop benutte. In de 82e minuut schoot Eljif Elmas uit Noord-Macedonië feilloos raak.

Nuytinck en Lammers

De thuisploeg speelde de hele tweede helft met een man minder na een rode kaart voor de Venezolaan Tomás Rincón, die werd weggestuurd na een harde tackle. Bij Sampdoria deed de Nederlandse verdediger Bram Nuytinck de hele wedstrijd mee, Sam Lammers werd kort na de 0-2 naar de kant gehaald.

Napoli boekte al de veertiende zege van het seizoen. De ploeg van trainer Luciano Spalletti heeft 7 punten meer dan Juventus, dat zaterdag Udinese met 1-0 de baas was. Vrijdag staat in Napels de topper tussen Napoli en Juventus op het programma.

Tonny Vilhena viert zijn gelijkmaker.

Vilhena helpt Salernitana aan punt

Tonny Vilhena hielp eerder op de dagSalernitana aan een gelijkspel tegen Torino geholpen. De oud-middenvelder van Feyenoord zette de nummer 14 van de Serie A vlak na rust op gelijke hoogte voor eigen publiek. Verdediger Perr Schuurs speelde de hele wedstrijd aan de kant van de uitploeg.

Vilhena speelt sinds afgelopen zomer voor Salernitana. Eind augustus maakte hij zijn eerste competitiedoelpunt in Italië, zondag volgde zijn tweede treffer. Vilhena deed in bijna alle wedstrijden van Salernitana mee.

Salernitana was het tweede deel van de competitie deze week begonnen met een 1-2-nederlaag tegen AC Milan. Het als tiende geklasseerde Torino speelde 1-1 tegen hekkensluiter Hellas Verona.