Onuitgedaagde Infantino met applaus herkozen als voorzitter FIFA

Vooraf was al duidelijk dat dit een formaliteit zou zijn. De Zwitser, die sinds 2016 de FIFA leidt, had net als bij de vorige verkiezing in 2019 geen tegenkandidaat. Zijn termijn is nu met vier jaar verlengd. De Nederlandse voetbalbond KNVB liet in november al weten de herverkiezing van Infantino te steunen.

De KNVB stelt daarbij wel enkele voorwaarden. Zo wil de bond dat voor de toewijzing van grote toernooien de criteria wat betreft mensenrechten beter worden vastgelegd. Ook wil de KNVB dat Infantino zorgt voor een betere samenwerking tussen de FIFA en de Europese bond UEFA, onder meer over de samenstelling van de internationale wedstrijdkalender.