Voormalig PSV-vedette Luc Nilis vervolgt loopbaan in Jordanië

Borkelmans - ex-teamgenoot van Nilis bij de Belgische nationale ploeg - zou in Nilis zijn ’gedroomde assistent’ zien. „En bij ons hoeft hij geen stage te lopen”, aldus Borkelmans met een sneertje richting Anderlecht.

„Het is voor 95 procent rond”, vertelt Borkelmans, die aan Het Nieuwsblad uitlegt waarom hij Nilis erbij haalt. „Kijk, ik had een spitsentrainer, maar die heb ik een functie gegeven bij ons opgerichte B-ploeg. Ik had dus iemand nieuw nodig en Luc was mijn nummer één op de lijst. Ik heb met hem gevoetbald, geleefd en geslapen, dus ik ken hem heel goed. En ik weet wat hij kan bijbrengen. Ik volgde natuurlijk op de voet hoe het hem bij Anderlecht verging. Ik vond het eerlijk gezegd respectloos hoe ze hem daar hebben behandeld. Iemand als Luc – een monument van de club –, die laat je niet op stage komen. Van dat woord ’stage’ krijg ik het al koud. Het toont ook weer aan dat je je als Belgische trainer tien keer meer moet bewijzen om in België binnen te geraken dan een buitenlander. Enfin, aangezien Luc daar niet kon blijven, heb ik hem een contractvoorstel gedaan, en hij was superenthousiast en ging meteen akkoord. Van mij hoeft hij geen stage te lopen. Meer zelfs: in maart en juni spelen we nog drie WK-kwalificatieduels, tegen Koeweit, Australië en Nepal. Als we doorgaan naar de volgende ronde, krijgt hij meteen een contract voor twee jaar.”

Enorme meerwaarde

En zo kan het avontuur van Nilis binnenkort beginnen. „Op 20 januari begint hij eraan, want dan trekken we voor een maand op trainingskamp naar Qatar”, zegt Borkelmans. „Maar voor alle duidelijkheid: Luc wordt dus meer dan spitsentrainer. Hij wordt een volwaardig assistent. Want hij kan de spelers niet alleen traptechniek bijbrengen, hij heeft vooral ook heel veel ervaring. De spelers gaan veel van hem kunnen opsteken. Ik ben echt content dat hij dit avontuur wilde aangaan. Zijn komst is een enorme meerwaarde.”

Een kleine twee weken terug besloten Nilis en zijn oud-club Anderlecht uit elkaar te gaan na een avontuur dat ook maar twee weken duurde. De voormalig aanvaller deelde daar de zijn expertise, maar hij en de club kwamen niet tot een akkoord.

Anderlecht

Dat Nilis niet tekende bij ’Paars-Wit’ had vooral met het financiële plaatje te maken. „Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden”, zei directeur Karel Van Eetvelt. „De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen.”

Nilis speelde tussen 1986 en 1994 voor Anderlecht. De aanvaller ging daarna naar PSV, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Na zijn voetbalcarrière werkte de Belg als spitsentrainer bij PSV en hij was assistent-trainer bij VVV-Venlo. Nilis moest afgelopen zomer vertrekken uit Venlo en ging als spitsentrainer aan de slag bij de Turkse club Ankaragücü, maar hij hield het daar al snel voor gezien.