PSV ’baalt’ dat koning niet even langs komt

Oud-PSV’er en singer-songwriter Björn van der Doelen denkt daar het zijne van. „Majesteit, even onder ons hè van de ene prins pils tot de andere, wij als PSV zijnde vinden het bijzonder jammer dat u tijdens Koningsdag in Eindhoven ons mooie clubbie niet even aandoet. En we weten heus wel dat u stiekem voor Ajax bent”, zo begint Van der Doelen een ruim drie minuten lang filmpje op de sociale media van de Eindhovense club waarin hij ook - op humoristische wijze- de raakvlakken tussen het koninklijk huis en PSV aanstipt.

Ajax kon natuurlijk niet achterblijven en twittert een foto van een jonge Willem-Alexander met een Ajax-shirtje.

Sportzender ESPN heeft een speciaal voetbalelftal samengesteld met namen die iets met Koningsdag en Oranje te maken hebben.