FC Eindhoven moet zonder doelman Bertrams verder in play-offs

20.16 uur: Doelman Nigel Bertrams komt niet meer in actie voor FC Eindhoven in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Hij heeft zich dinsdag laten opereren aan een kaak. De keeper viel maandag geblesseerd uit tijdens het thuisduel met Almere City (1-0).

Bertrams kreeg een knie van Rajiv van La Parra in zijn gezicht. "Die gek loopt gewoon vol door op mijn kaak", zei hij na afloop bij ESPN. "Dit is gewoon een harde klap met de knie. Volgens mij liep Petr Cech ooit een schedelbasisfractuur op deze manier op, waardoor hij altijd met een helm heeft moeten keepen."

Jort Borgmans kwam als vervanger voor Bertrams in het veld. De return tussen beide ploegen staat voor vrijdag in Almere op het programma.

Aziatische voetbalbond ziet WK graag ooit naar Saudi-Arabië gaan

19.53 uur: Voorzitter Salman bin Ebrahim Al-Khalifa van de Aziatische voetbalbond ziet Saudi-Arabië als een geschikte kandidaat om het WK van 2030 of 2034 te organiseren. „Ze zijn zeker in staat om van dat toernooi een succes te maken”, vertelde de uit Bahrein afkomstige voorzitter in Libanon aan verslaggevers.

Japan en Zuid-Korea (2002) en Qatar (2022) haalden het WK eerder naar Azië. „Maar we moeten nu het juiste moment kiezen”, zei Salman. „Is 2030 goed of is het beter om voor 2034 te gaan? We moeten kijken naar wanneer we de meeste kans hebben.”

Spanje, Portugal en Marokko willen het WK van 2030 graag organiseren, net als Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay. Egypte ziet kansen om het WK van 2030 samen met Saudi-Arabië en Griekenland binnen te halen. De minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië bevestigde onlangs dat zijn land nog niet voor het WK van over 7 jaar gaat. „Maar dat kan nog komen”, zei hij

„Als Aziatische landen hebben we 47 stemmen”, zei Salman. „Terwijl je wel 110 stemmen nodig hebt om het WK binnen te halen. We hebben dus steun van nationale bonden uit andere continenten nodig. Voor het WK van 2030 of 2034.”

Mondiale atletiekbond wil indoorcategorie veranderen in kortebaan

19.52 uur: De mondiale atletiekbond World Athletics wil een nieuwe categorie ’kortebaan’ introduceren om de huidige term ’indoor’ te vervangen. De nieuwe categorie geldt voor prestaties die zijn behaald op een 200 meterbaan, wat nu in veel gevallen een indoorbaan is.

Het bestuur van de atletiekfederatie steunt het plan waarmee meer flexibiliteit ontstaat voor 200 meterbanen, die in de toekomst ook outdoor of op tijdelijke stedelijke locaties kunnen worden neergelegd. Prestaties die worden neergezet op een tijdelijke 200 meterbaan buiten kunnen dan ook gelden als officiële uitslagen voor records en ranglijsten.

Tot nu toe zijn er steeds aparte ranglijsten en records geweest voor indoor- en outdoorwedstrijden. Op sommige technische nummers geldt dat onderscheid al niet meer voor wereldrecords.

„Deze verandering is bedacht om onbedoelde barrières voor wedstrijdvernieuwing weg te halen. Organisatoren krijgen de kans om oplossingen en mogelijkheden te bedenken die onder de huidige regels niet mogelijk zijn”, zegt voorzitter Sebastian Coe. „Er ontstaat zo een wereld van mogelijkheden voor wedstrijdorganisatoren om officiële wedstrijden te houden in de faciliteiten die voorhanden zijn, of dat nu indoor of outdoor is.”

De nieuwe categorie zal formeel worden bekrachtigd op de vergadering van World Athletics in augustus.

Israëliër Shivek nieuwe bondscoach van Nederlandse basketballers

18.09 uur: Arik Shivek is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse basketbalploeg. De Israëliër is een contract voor 2 jaar overeengekomen, zo meldt de Nederlandse Basketballbond (NBB).

Shivek is de opvolger van interim-bondscoach Radenko Varagic. De geboren Serviër, die al geruime tijd in Nederland werkt, nam de taken over van Maurizio Buscaglia. De Italiaan moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer. De basketballers verloren in Praag al hun vijf groepswedstrijden.

Shivek werkte de afgelopen periode als hoofdcoach van de Orange Lions Academy, de talenten van de NBB.

Kopecky leidt in Thüringen na zege SD Worx in tijdrit

18.02 uur: Lotte Kopecky heeft de leiding genomen in de Ronde van Thüringen. De Belgische won met haar Nederlandse ploeg SD Worx de ploegentijdrit over 9,1 kilometer, waarmee de rittenkoers in Duitsland begon.

SD Worx kwam in start- en finishplaats Schleiz over de streep na 13,08 minuten. Daarmee was de ploeg, met naast Kopecky, Lorena Wiebes, Mischa Bredewold, Lonneke Uneken en de Italiaanse Barbara Guarischi, 7 seconden sneller dan Team Jayco AlUla en 18 seconden sneller dan Canyon SRAM Racing.

De Ronde van Thüringen duurt tot en met zondag.

Beachvolleyballer Varenhorst heeft met Luini nieuwe partner

17.28 uur: Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst heeft met Leon Luini een nieuwe partner gevonden. Hij was op zoek naar een ploeggenoot nadat Steven van de Velde ervoor had gekozen om met Matthew Immers verder te gaan.

De 33-jarige Varenhorst is nagenoeg hersteld van een zware rugblessure. Hij heeft zijn trainingen hervat en hoopt in juli zijn rentree te maken. Hij pakte in 2015 met Reinder Nummerdor zilver op het WK.

Varenhorst kijkt uit naar zijn samenwerking met de 22-jarige Luini. „Ik prijs me gelukkig dat er voor mij best wat opties waren en ik ben blij dat ik heb kunnen kiezen voor Leon. Met hem als verdediger op links en mijn voorkeur als blokkeerder op rechts geloof ik zeker dat we samen een goed team vormen. Het voelt als de beste keuze.”

Aanvaller Saka tekent nieuw contract bij Arsenal

16.24 uur: Aanvaller Bukayo Saka is voor langere tijd vastgelegd door Arsenal. Dat meldt de Londens voetbalclub zonder aan te geven over hoeveel jaar de nieuwe verbintenis loopt. Saka is opgeleid door Arsenal waarvoor hij op 21-jarige leeftijd al 178 wedstrijden heeft gespeeld. De afgelopen twee seizoenen miste de 26-voudig Engelse international zelfs geen enkel competitieduel.

Saka is genomineerd voor de titels voetballer van het jaar en talent van het jaar in de Premier League. Hij ziet in Londen volop mogelijkheden om „een volgende stap” te zetten. „Als je naar ons team kijkt, zie je dat veel spelers jong zijn. We zijn hongerig, en velen van ons hebben geen trofeeën gewonnen met Arsenal. We willen grote dingen bereiken”, zegt de buitenaanvaller op de website van Arsenal.

Coach Mikel Arteta is al net zo enthousiast. „Het behouden van onze beste jonge talenten is de sleutel tot onze verdere vooruitgang en Bukayo is een belangrijk onderdeel van onze ploeg”, aldus de Spaanse coach, die met zijn ploeg lang op weg leek naar de titel in Engeland. Na een inzinking in de slotfase van het seizoen werd Manchester City alsnog met ruim verschil kampioen. Arsenal plaatste zich wel voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 voor de Champions League.

Van der Most van Ajax naar FC Utrecht

13.44 uur: Liza van der Most voetbalt de komende seizoenen voor FC Utrecht Vrouwen. De 29-jarige verdedigster komt over van Ajax en tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar, meldt de Utrechtse club.

Van der Most, geboren in Colombia, speelde meer dan tweehonderd wedstrijden op het hoogste niveau en werd met Ajax kampioen in 2017, 2018 en dit jaar. In 2014 debuteerde ze in het Nederlands elftal waarmee ze deelnam aan het EK van 2017 en twee jaar later aan het WK.

„Vanaf het moment dat ik hier binnenstapte, voelde ik de warmte en merkte ik dat er een goed plan ligt”, zegt Van der Most over haar nieuwe club. „Voor mij is het een grote uitdaging daar, met al mijn ervaring, een bijdrage aan te leveren.”

Marlou Peeters, manager vrouwenvoetbal van FC Utrecht, is blij met de komst van de ervaren verdedigster. „Na een lange periode van blessureleed zal ze bij de start van de voorbereiding fit zijn en bij de groep aansluiten. Zowel binnen als buiten de lijnen is Liza, met alle ervaring die ze met zich meeneemt, een versterking voor ons team.”

Shorttrackwedstrijden verplaatsen van Dordrecht naar Tilburg

12:23 uur De internationale shorttrackwedstrijden in Nederland verplaatsen in het seizoen 2024/2025 van Dordrecht naar Tilburg. De Brabantse stad heeft wedstrijden als de Europese Kampioenschappen en World Cups weten te bemachtigen voor een periode van vijf jaar. De capaciteit van ruim 3000 toeschouwers van IJssportcentrum Tilburg is vergelijkbaar met die van nu in Dordrecht.

De afgelopen tien jaar waren de wedstrijden om de wereldbeker en Europese titels op Nederlandse bodem in Dordrecht. „In Dordrecht is de dynamische shorttracksport echt groot geworden met sportief spektakel en passend entertainment”, meent Niels Markensteijn, directeur van organisator TIG Sports. „We gaan deze lijn in Tilburg doortrekken, waar iedereen even enthousiast is om de schouders eronder te zetten en shorttrack de volgende impuls te geven.”

Wielerronde Benelux Tour wordt Renewi Tour

11:06 uur Afvalverwerker Renewi is de nieuwe naamgever van de Benelux Tour, een rittenkoers voor beroepswielrenners in Nederland en België. De Renewi Tour begint op 23 augustus in de Belgische kustplaats Blankenberge en duurt vijf dagen. Op de tweede dag is er een ploegentijdrit in het Zeeuwse Sluis. Daarna volgen nog drie ritten met start en finish in België.

„De vijfdaagse wielerwedstrijd wordt onder impuls van de nieuwe titelpartner Renewi een voorbeeldevenement op het vlak van duurzaamheid”, meldt de organisatie achter de koers die eerder ook Eneco Tour en BinckBank Tour heette. De laatste editie, in 2021, werd gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Vorig jaar kon de koers, met name vanwege logistieke problemen, niet doorgaan.

Clarke en Ballerini niet meer van start in Giro d’Italia

09:22 uur Simon Clarke en Davide Ballerini gaan dinsdag niet meer van start in de zestiende etappe van de Giro d’Italia. De Australiër van wielerploeg Israel-Premier Tech en de Italiaan van Soudal - Quick-Step zijn ziek, zo bevestigen hun werkgevers. Daarmee komt het aantal uitvallers in de Italiaanse rittenkoers op 46, een aantal dat mogelijk nog oploopt met een loodzware rit op het programma. Maandag was de tweede rustdag in de Giro.

„Ik ben al een paar dagen ziek en er zit geen verbetering in”, zei de 36-jarige Clarke, vorig jaar nog winnaar van een etappe in de Tour de France. „Het is beter dat ik stop en naar huis ga.” Met het uitvallen van Ballerini (28) heeft Soudal - Quick-Step nog maar twee renners in koers. Het team verloor al vroeg kopman en topfavoriet Remco Evenepoel, die met een coronabesmetting voortijdig naar België terugkeerde.

De zestiende etappe, een zware bergrit, begint om 11.05 uur en eindigt op de top van de Monte Bondone.