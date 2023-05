Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Shorttrackwedstrijden verplaatsen van Dordrecht naar Tilburg

12:23 uur De internationale shorttrackwedstrijden in Nederland verplaatsen in het seizoen 2024/2025 van Dordrecht naar Tilburg. De Brabantse stad heeft wedstrijden als de Europese Kampioenschappen en World Cups weten te bemachtigen voor een periode van vijf jaar. De capaciteit van ruim 3000 toeschouwers van IJssportcentrum Tilburg is vergelijkbaar met die van nu in Dordrecht.

De afgelopen tien jaar waren de wedstrijden om de wereldbeker en Europese titels op Nederlandse bodem in Dordrecht. "In Dordrecht is de dynamische shorttracksport echt groot geworden met sportief spektakel en passend entertainment", meent Niels Markensteijn, directeur van organisator TIG Sports. "We gaan deze lijn in Tilburg doortrekken, waar iedereen even enthousiast is om de schouders eronder te zetten en shorttrack de volgende impuls te geven."

Wielerronde Benelux Tour wordt Renewi Tour

11:06 uur Afvalverwerker Renewi is de nieuwe naamgever van de Benelux Tour, een rittenkoers voor beroepswielrenners in Nederland en België. De Renewi Tour begint op 23 augustus in de Belgische kustplaats Blankenberge en duurt vijf dagen. Op de tweede dag is er een ploegentijdrit in het Zeeuwse Sluis. Daarna volgen nog drie ritten met start en finish in België.

"De vijfdaagse wielerwedstrijd wordt onder impuls van de nieuwe titelpartner Renewi een voorbeeldevenement op het vlak van duurzaamheid", meldt de organisatie achter de koers die eerder ook Eneco Tour en BinckBank Tour heette. De laatste editie, in 2021, werd gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Vorig jaar kon de koers, met name vanwege logistieke problemen, niet doorgaan.

Clarke en Ballerini niet meer van start in Giro d'Italia

09:22 uur Simon Clarke en Davide Ballerini gaan dinsdag niet meer van start in de zestiende etappe van de Giro d'Italia. De Australiër van wielerploeg Israel-Premier Tech en de Italiaan van Soudal - Quick-Step zijn ziek, zo bevestigen hun werkgevers. Daarmee komt het aantal uitvallers in de Italiaanse rittenkoers op 46, een aantal dat mogelijk nog oploopt met een loodzware rit op het programma. Maandag was de tweede rustdag in de Giro.

"Ik ben al een paar dagen ziek en er zit geen verbetering in", zei de 36-jarige Clarke, vorig jaar nog winnaar van een etappe in de Tour de France. "Het is beter dat ik stop en naar huis ga." Met het uitvallen van Ballerini (28) heeft Soudal - Quick-Step nog maar twee renners in koers. Het team verloor al vroeg kopman en topfavoriet Remco Evenepoel, die met een coronabesmetting voortijdig naar België terugkeerde.

De zestiende etappe, een zware bergrit, begint om 11.05 uur en eindigt op de top van de Monte Bondone.