VIDEO Belgaroui brengt Amsterdams publiek in vervoering met knock-out en Hazes-uitvoering

„Dit was voor Henk, een heel goede vriend van me, en de mensen die hem nu missen. Velen van hen waren hier aanwezig”, aldus Belgaroui na afloop. „Henk was een ras-Amsterdammer en hoewel ik helemaal niet kan zingen, moest ik dit voor mijn gevoel doen. Juist op deze plek, in Amsterdam. Henk was een vaderfiguur voor me. Hij woonde bij me in de buurt in Amsterdam-Noord en ik ging vaak bij hem op bezoek. Hij was een krachtige pilaar onder zijn familie en op dat vlak een groot voorbeeld voor mij”, aldus de vader van twee kinderen.

Met zijn optreden trad Belgaroui in de voetsporen van bokskampioen Tyson Fury, die na wedstrijden wel vaker een lied zingt. De zwaargewicht bracht onder meer uitvoeringen van Walking in Memphis en American Pie ten gehore.

Kotlovianov

Belgaroui was zondag bijna net zo lang aan het woord (inclusief speech) als dat hij vocht. De Amsterdamse Tunesiër, uitkomend onder Nederlandse vlag, had amper twee minuten nodig om zijn Oekraïense tegenstander op een knock-out te trakteren. Met een rake stoot op diens borstkas beschadigde hij een rib waardoor Bogdan Kotlovianov in elkaar stortte en niet meer opstond. „Ik voelde direct iets kraken toen ik hem raakte”, wist Belgaroui meteen dat het over en uit was.

De 30-jarige oud-Glory-kickbokser heeft nog geen nieuwe partij op het programma staan, maar heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn droom is om ooit zijn trainingspartner Alex Pereira achterna te gaan. De Braziliaan maakte eind 2021 zijn debuut in de UFC en is inmiddels kampioen in het middengewicht bij de grootste MMA-organisatie van de wereld.

Bekijk hier de Hazes-uitvoering van Belgaroui:

Bekijk hier de knock-out van Belgaroui: