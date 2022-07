Novak Djokovic onder de indruk van Tim van Rijthoven

,,Hij is natuurlijk een van de onderwerpen van gesprek hier”, sprak de 35-jarige Serviër vrijdag. ,,Hij heeft dit grasseizoen nog geen wedstrijd verloren. Dat is behoorlijk indrukwekkend, vooral door de manier waarop hij won. In de finale van Den Bosch rekende hij comfortabel af met Daniil Medvedev”, had Djokovic zijn huiswerk goed gedaan.

Djokovic, die in de derde ronde zijn landgenoot Miomir Kecmanovic met gemak versloeg kent Igor Sijsling behoorlijk goed. Sijsling is de coach van Tim van Rijthoven. ,,Zijn moeder komt uit Servië. Ik ken hem al heel lang. We zijn van dezelfde generatie. We hebben gisteren even gepraat. Ik ken Tim niet zo goed. Ik heb hem natuurlijk de afgelopen weken wel zien spelen. Ik zal hem nog analyseren.”

Tim van Rijthoven Ⓒ ANP/HH

Van Rijthoven gaf eerder al aan uit te kijken naar de strijd met Djokovic, een wedstrijd die of op het Centre Court of op Court 1 zal worden afgewerkt. ,,Hij heeft nog niet veel last gehad van druk. Hij lijkt een speler met vetrouwen. Het lijkt erop dat hij goed speelt in grote stadions. Natuurlijk is het anders tijdens een grandslam-toernooi. Van wat ik heb gezien lijkt zijn spel heel geschikt voor gras. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel erg zal uitkijken naar deze wedstrijd. Hij heeft niet veel te verliezen en is bezig aan een droomreeks.”