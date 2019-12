Hoever en Van den Berg alsnog naar WK met Liverpool

De Engelse voetbalclub heeft de 17-jarige verdedigers uit voorzorg namelijk alsnog officieel toegevoegd aan de selectie voor het WK voor clubs. Hoever en Van den Berg nemen de plaatsen over van verdediger Dejan Lovren en aanvaller Rhian Brewster, die vanwege blessures niet inzetbaar zijn.

De jeugdinternationals van Oranje stonden niet op de lijst van 23 man die Liverpool onlangs indiende bij de mondiale federatie FIFA. Geblesseerde spelers op die lijst mogen tot 24 uur voor de eerste wedstrijd echter worden vervangen.

Liverpool vloog zondag met ’slechts’ twintig spelers naar Qatar, onder wie ook Georginio Wijnaldum die zaterdag tegen Watford uitviel met een lichte spierblessure. De schade lijkt echter mee te vallen.

Vincent Janssen

De winnaar van de Champions League speelt woensdag in de halve finale tegen de Mexicaanse club Monterrey, dat het moet doen zonder de geblesseerde spits Vincent Janssen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Ⓒ AFP

Jürgen Klopp

Manager Jürgen Klopp heeft zijn selectie moeten opsplitsen, omdat dinsdag ook een wedstrijd uit het toernooi om de League Cup op het programma staat, tegen Aston Villa. Hoever en Van den Berg staan naar alle waarschijnlijkheid in Birmingham aan de aftrap. Het zou zomaar kunnen dat ze daarna alsnog naar Qatar vliegen om aan te sluiten bij sterren als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Sadio Mané.

Met Van Dijk en Joe Gomez heeft Klopp nu slechts twee centrumverdedigers tot zijn beschikking. Hoever en Van den Berg kunnen beiden in het hart van de defensie spelen. Beide tieners speelden in de beker al voor The Reds.