Spanjaarden koken van woede door opmerkingen Rafael van der Vaart

Middenvelder Koke, spelend voor Atletico Madrid, laat weten niet gecharmeerd te zijn door de mening van Van der Vaart. „Hij wil zijn moment van glorie”, zo bijt hij de analist toe in gesprek met El Partidazo de COPE. „Ik heb hem ooit in een WK-finale zien spelen. Daar hebben we hier op ons trainingscentrum een foto van. Dat Andres Iniesta scoort tegen Nederland en dat Van der Vaart ernaast staat.”

Volgens Koke zal dit zijn teamgenoten alleen maar motiveren, mochten ze tegen Oranje komen te spelen. „We zullen die foto dan niet meenemen naar de kleedkamer, maar we zullen zijn uitspraken zeker in ons achterhoofd houden.”

De kans is echter zéér klein dat Oranje tegen Spanje zal uitkomen in de achtste finales, die Spanje eerst nog maar eens moet zien te bereiken. Daarvoor is een punt tegen Slowakije een vereiste, maar dan is het land wel nog afhankelijk van het resultaat bij Polen - Zweden. Wint Spanje, dan zit het sowieso bij de laatste zestien.