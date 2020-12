Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt schitteren op NK afstanden

Schulting, die zichzelf vorige week nog op de vingers tikte omdat ze te ’makkelijk’ dacht over de 500 meter was daardoor zo scherp als het mes van haar schaatsen. Zowel op de halve kilometer, de 1000 en 1500 meter liet ze iedereen kansloos met Nederlandse titels op die afstanden.

Knegt, meestal niet zo gemotiveerd voor dit soort nationale wedstrijden, had zich echter voorgenomen om zich ditmaal wel te laten zien. De Schicht uit Bantega won goud op de 500 en 1000 meter, waarna hij op de 1500 meter geen overmatige inspanningen meer deed om er iets van te maken, toen hij doorhad dat winst uitgesloten was. Daar ging talent Jens van ’t Wout verrassend mee aan de haal.

Shorttracker Sjinkie Knegt juicht na het winnen voor Itzhak de Laat (m) in de finale op de 500 meter. Ⓒ ANP/HH

Daarmee lijkt Knegt de stap naar de wereldtop weer te maken. „Technisch is dat nooit een issue geweest, want dat heeft die jongen gewoon van nature”, liet bondscoach Jeroen Otter weten. „De grootste uitdaging is of hij in staat is om tijdens de grote toernooien een heel weekeinde een hoog niveau te halen. Of hij de inhoud heeft, is de vraag. En we zijn nu bezig te onderzoeken of zijn lichaam wel goed de warmte kwijt kan, want door de huid die verbrand is, kan transpiratie soms een probleem zijn.”

Voorlopig lijkt de 31-jarige shorttracker steeds beter te worden. In het eerste weekeinde van januari is het volgende moment dat hij zich kan meten met zijn landgenoten. Dan staat de NK allround op het programma en aan de hand daarvan zullen de resterende twee tickets bij zowel de vrouwen als de mannen voor de EK allround worden verdeeld. Titelverdedigster Suzanne Schulting en Itzhak de Laat hebben zich vorige week al geplaatst voor het toernooi in Polen dat later die maand wordt verreden.