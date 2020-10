Erik ten Hag voert maar liefst vijf wijzigingen door bij Ajax

Zo keert de herstelde Perr Schuurs terug als centrale verdediger en mogen Mohammed Kudus en de teruggekeerde Davy Klaassen het op het middenveld laten zien. Voorin krijgen David Neres en Lassina Traoré een kans.

Het betekent dat Jurrién Timber, Edson Alvarez, Quincy Promes en Antony op de bank beginnen. Zakaria Labyad maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie, omdat hij zondagochtend vader is geworden.

Davy Klaassen

Klaassen keerde eerder deze maand terug naar de club waar hij zijn loopbaan begon. Hij kwam over van Werder Bremen, dat maximaal 14 miljoen euro voor hem ontvangt. Ajax verkocht hem drie jaar geleden nog voor 27 miljoen euro aan Everton.

„Daarvoor hebben we hem gehaald”, stelde Ten Hag, doelend op het feit dat Klaassen direct een basisplaats heeft gekregen. „Hij heeft bovendien lang doorgespeeld bij Werder en kent het Ajax-voetbal. Hij moet een belangrijk rol gaan spelen.”

Champions League

Ajax komt woensdag opnieuw in actie. In de Johan Cruijff ArenA staat dan het eerste groepsduel in de Champions League op het programma. De Engelse landskampioen Liverpool is de tegenstander.

Opstellingen

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch, Neres, Traoré en Tadic

SC Heerenveen: Mulder; Floranus, Bochniewicz, Van Hecke, Dresevic, Woudenberg; Kongolo, Batista Meier, J. Veerman; Van Bergen en Veerman.