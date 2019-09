Prima dag Roglic: dichter bij eindzege Vuelta

De 177,5 kilometer lange rit over maar liefst vier cols van de eerste categorie werd een prooi voor Sergio Higuita. De Colombiaan, 22 jaar, finishte in het dal van Becerril de la Sierra in zijn eentje. Hij had bijna 50 kilometer solo gereden.

Al na 30 kilometer koersen koos Wout Poels de aanval. De Nederlander van Team Ineos had op een gegeven moment gezelschap van 12 andere coureurs, maar de kopgroep vormde geen bedreiging voor de rode trui van Roglic.

Met nog 60 kilometer voor de boeg gooide Miguel Ángel López, die op de vijfde plek staat op ruim vier minuten van Roglic, de knuppel in het hoenderhok. De 22-jarige Colombiaan ging ervandoor. Wilco Kelderman, die woensdag nog prima zaken deed door minuten te paken op Roglic, zat inmiddels niet meer bij de groep van de rodetruidrager. Uiteindelijk verloor Kelderman enkele minuten en zakte naar de zevende plek in het algemeen klassement.

Lopez wist een half minuutje uit te lopen, maar uiteindelijk strandde zijn poging. De kleine Colombiaan bleek een taaie, want hij probeerde het nog een paar keer. Zijn aanval op de rode trui wierp uiteindelijk geen vruchten omdat Roglic mee was, maar hij pakte wel wat tijd op zijn concurrenten voor een podiumplek.

Vrijdag volgt een relatief makkelijke rit van Ávila naar Toledo. Na nog een laatste bergrit eindigt de Vuelta zondag met een voor het klassement niet meer belangrijke rit door Madrid.