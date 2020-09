Michael van Gerwen laat zege glippen in Premier League

De beste vier spelers mogen op 22 oktober meedoen aan de play-offs. Van Gerwen moet vrijdag en zaterdag in Milton Keynes kwalificatie veiligstellen. De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze dartscompetitie krijgt nog te maken met Gary Anderson en Daryl Gurney. Van Gerwen valt nu net buiten de top vier. Nathan Aspinall heeft net als de Nederlander 15 punten, maar is in het bezit van een beter legsaldo. Gerwyn Price volgt op een punt.

’Ik verdiende de overwinning’

„Ik baal als een stekker. Als je 52 voor de wedstrijd krijgt, moet je het gewoon uitgooien. Natuurlijk zijn er mogelijkheden Vandaag liet hij zien dat hij heel makkelijk te kloppen is. Zonde dat ik vandaag niet heb gewonnen. Dat was ook verdiend geweest”, zei Van Gerwen over zijn opponent. „Ik heb er nog wel alle vertrouwen in, morgen moet ik knallen.”

Van Gerwen werd woensdag door Wright uit de top vier van de ranglijst gekegeld. Tegen de wereldkampioen uit Schotland leed de beste darter van de wereld een pijnlijke 8-1 nederlaag. Nooit ging Van Gerwen met grotere cijfers onderuit in de Premier League.

Tegen Durrant hervond de fel ogende Brabander zichzelf, maar kon hij het niet afmaken. Na een aarzelende start nam hij de leiding en kreeg bij een 7-5 stand twee kansen om toe te slaan. Dat lukte niet. Een leg later brak Durrant de balende Van Gerwen met dubbel 1 voor een punt.

Uitslagen Premier League

Gerwyn Price - Daryl Gurney 8-8

Gary Anderson - Michael Smith 8-2

Peter Wright - Nathan Aspinall 8-5

Michael van Gerwen - Glen Durrant 7-7