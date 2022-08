Kipyegon mist op een haar na wereldrecord op 1500 meter

Kipyegon verbeterde haar persoonlijk record met 0,70 seconde. Vorig jaar had ze de 1500 meter in Monaco gewonnen in 3.51,07.

Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce van Jamaica heeft bij de Diamond League in Monaco de 100 meter gewonnen in de beste seizoenstijd van 10,62. De regerend wereldkampioene was twee honderdsten van een seconde langzamer dan haar eigen persoonlijk record van 10,60.

Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ⓒ AFP

Fraser-Pryce bleef haar landgenote Shericka Jackson voor. Die werd tweede in een persoonlijk record van 10,71. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust werd derde in een persoonlijk record van 10,72.

De 35-jarige atlete werd vorige maand in Eugene voor de vijfde keer wereldkampioen op de 100 meter. Toen was een tijd van 10,67 voldoende voor het goud. De Jamaicaanse won ook al twee keer olympisch goud op het sprintnummer.

Van Diepen

Tony van Diepen eindigde op de 1000 meter als tiende. De 26-jarige atleet was met 2.17,06 ruim langzamer dan de Brit Jake Wightman die won in 2.13,88.