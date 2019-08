Hannover 96 kijkt rond bij Feyenoord

De Noorse aanvaller (21) speelt sinds 2015 in Rotterdam-Zuid, maar heeft zich na zijn transfer van het Noorse Brann Bergen nooit kunnen opwerken tot basiskracht. In totaal kwam hij slechts tot vier officiële duels in het shirt van Feyenoord.

Afgelopen weekeinde zat hij tijdens het 2-2 gelijkspel met Sparta negentig minuten op de bank.

Hansson werd vorig seizoen verhuurd aan RKC en presteerde daar wel. In Waalwijk maakte hij indruk met twaalf goals en elf assists in 35 duels en hielp hij de club aan promotie naar de Eredivisie.

In het verleden kwamen Nederlanders Arnold Bruggink en Marc van Hintum uit voor Hannover 96.