Peter Bosz moet vrezen voor Lionel Messi: Argentijn weer in training na coronabesmetting

De 34-jarige aanvaller raakte vorige week besmet in zijn vaderland, maar is inmiddels hersteld. Hij kwam woensdag in Parijs aan en miste de bekerwedstrijd tegen Vannes op maandag (4-0).

Volgens PSG sluit Messi de komende dagen bij de selectie aan. Het is nog onduidelijk of hij meteen weer beschikbaar is voor de eerstvolgende competitiewedstrijd komende zondag bij Olympique Lyon, de club van trainer Peter Bosz.

Bij PSG werden onlangs Gianluigi Donnarumma, Juan Bernat, Sergio Rico, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala en Layvin Kurzawa eveneens positief bevonden.