Spitsen in de knel bij RKC: ’Het is jammer dat het zo is gelopen voor Dylan’

Dylan Vente wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt voor RKC Waalwijk. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Met een heus carnavalsshirt, een in vrolijke kleuren uitgevoerd tenue, gaat RKC Waalwijk vanavond tegen Sparta Rotterdam proberen van de hatelijke nul in dit kalenderjaar af te komen. De hekkensluiter van de Eredivisie wist in 2020 nog niet te winnen en omdat alle andere ploegen onderin wel de nodige punten pakken, lijkt directe degradatie steeds onoverkomelijker. Het gat naar de zestiende plek, die recht geeft op deelname aan promotie/degradatie-play-offs, bedraagt inmiddels al tien punten.