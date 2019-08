’Blind eerste weken nodig als strateeg op middenveld’

„Iedere coach heeft zijn eigen afwegingen en ik heb Daley afgelopen seizoen ook vaak links centraal gezet, hoewel ze zeiden dat Frenkie de Jong daar moest staan en Blind op het middenveld. Dat heb ik snel omgedraaid. Nu was er een duidelijke argumentatie om hem op het middenveld te zetten en dat is ook heel vaak goed gegaan”, aldus de Ajax-trainer die even daarvoor zijn keuze had toegelicht.

„In de eerste weken was de overweging dat we daar een ’kop’ nodig hadden, een strateeg. Ook meenemend dat we achterin gedekt waren door Lisandro Martinez.”

Vanuit de spelersgroep klinkt nu echter de roep de routinier weer in de achterhoede te posteren. „Nu spelen we één keer een uur minder tot heel slecht (tegen APOEL-uit, red.) en dan moet het opeens andersom. Ik weet dat hij op het middenveld kan, maar weet uiteraard ook hoe goed hij in het linker blok – samen met Nicolas Tagliafico – heeft gefunctioneerd.”

