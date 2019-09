’Mourinho had Van Dijk niet nodig bij United’

Volgens de Engelse krant gaf de Portugese trainer destijds aan vertrouwen te hebben in Eric Bailly en Victor Lindelof. Dat verdedigingsduo maakt slechts zelden een heel overtuigende indruk op Old Trafford. Het bestuur van United had naar verluidt aangeboden mee te bieden op Van Dijk.

Liverpool ging wél vol voor Van Dijk en kaapte de Nederlander begin 2018 weg bij Southampton. Na een geweldig seizoen werd de 27-jarige verdediger afgelopen week verkozen tot Europees voetballer van het Jaar. Ook dingt Van Dijk nog mee om de Gouden Bal, voor wereldvoetballer van het jaar.

Harry Maguire tijdens een training van Engeland. Ⓒ BSR Agency

Van Dijk was tot deze zomer de duurste verdediger ter wereld. Liverpool betaalde 84,5 miljoen euro voor de Oranje-international. United zorgde ervoor dat Harry Maguire de duurste verdediger werd. The Mancunians maakten voor de international van Engeland 87 miljoen euro over aan Leicester City.

Mourinho is inmiddels al lang en breed ontslagen bij United. The Speciale One werd in decemeber 2018 aan de kant gezet vanwege de tegenvallende resultaten. Het is de vraag wanneer de 56-jarige Portugees weer opduikt bij een club of een national team.