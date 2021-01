FC Twente en FC Groningen in balans na een heerlijk voetbalgevecht

FC Twente, dat donderdagavond in de slotminuten onderuit ging tegen koploper Ajax, is bezig aan een uitstekende reeks. De laatste vier uitduels werden allemaal gewonnen en met de zevende plaats voorafgaand aan het duel in Groningen, doet de ploeg van trainer Ron Jans het hartstikke goed. Ook FC Groningen doet het uitstekend. De ploeg van trainer Danny Buijs begon als nummer 6 aan het duel met Twente.

De eerste grote kans van de eerste helft was voor, hoe kan het ook anders, Danilo. De Twente-topscorer mocht vanaf zestien meter uithalen, maar hij zag zijn schot naast het doel van Sergio Padt verdwijnen. Kort daarna ging Padt gruwelijk de mist in. Hij schoot de bal tegen Danilo aan en moest alle zeilen bijzetten om een tegengoal te voorkomen. De goalie mocht van geluk spreken dat deze fout hem niet duur kwam te staan.

Boeiende eerste helft

Uit de corner die erop volgde was het wel raak voor de bezoekers. Dario Dumic, die van Jans eindelijk een plek in de basis kreeg, luisterde het vertrouwen van de trainer meteen op met een goal. De aanvaller kopte fraai binnen uit de corner. Na twintig minuten verdubbelde Thijs van Leeuwen de voorsprong voor Twente. Bij zijn eerste basisplaats van het seizoen, schoot de middenvelder vanaf de rand van de zestien knap binnen. Groningen deed, ondanks dat de achterstand anders doet vermoeden, zeker niet onder voor Twente en probeerde zich na de vroege achterstand te herpakken.

In de jacht op de aansluitingstreffer was Ko Itakura na een halfuur dichtbij. Zijn kopbal uit een vrije trap ging maar net over. Groningen begon steeds meer aan te dringen, maar zocht na een boeiende eerste helft toch zonder goal de kleedkamer op.

Groningen op jacht

Buijs gaf in de rust een duidelijk signaal af en wisselde maar liefst drie spelers. Ramon Lundqvist, Sam Schreck en Daniël van Kaam kwamen het veld in. Alessio Da Cruz, Azor Matusiwa en Tomas Suslov bleven achter in de kleedkamer. Dit bleek een gouden zet van Buijs. Twee minuten nadat de tweede helft was afgetrapt zorgde Ahmed El Messaoudi voor de aansluitingstreffer, nadat invaller Ramon Lundqvist een prachtige voorzet gaf.

Er bleek voor Groningen nog meer in het vat te zitten, want binnen twintig minuten kwamen de bezoekers langszij. Jørgen Strand Larsen tekende voor de gelijkmaker. De spits kwam knap voor zijn man en tikte de bal fraai binnen. Beide ploegen gingen daarna nog op jacht naar de winnende goal en vooral Groningen bleef gevaarlijk. Tot een doelpunt kwam het echter niet meer, beide ploegen stapten met een punt van het veld.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.