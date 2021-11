Memphis Depay schiet Xavi naar debuutzege FC Barcelona

Memphis miste zijn laatste strafschop voor Barça op bezoek bij Rayo Vallecano, wat later indirect het ontslag van trainer Ronald Koeman zou betekenen. De nummer negen verdiende de strafschop zelf, na vederlicht te zijn geraakt na een prachtig steekpassje van Gavi. De spits van Barça was in het eerste half uur al één van de gangmakers geweest in het elftal van Xavi, die Frenkie de Jong tientallen meters naar voren had gedirigeerd in zijn opstelling.

Xavi speelt met twee diepe middenvelders voor zijn nummer zes Sergio Busquets. De nieuwe trainer van de Catalanen vindt dat De Jong beslissend moet zijn en méér in het strafschopgebied van de tegenstander moet opduiken, ook om goals te maken. De Jong leek na bleue eerdere weken weer een stuk frisser. Ook het scoren lukte, maar zijn fenomenale stift zo’n twintig minuten voor tijd werd afgekeurd, omdat hij buitenspel stond toen hij in de diepte werd weggestuurd.

Benauwde slotfase

Barcelona kende zoals vaker een benauwde slotfase. Maar waar onder Koeman alles de verkéérde kant opviel, daar lijkt Xavi voorlopig het geluk aan de kont te hebben hangen. De energie rondom de club is al enorm gedraaid, zie de bijna 75.000 toeschouwers na de historische lage bezoekersaantallen van net boven de 40.000 weken eerder. Xavi zag twee ballen op de eigen paal uiteenspatten tegen het einde. De Belg Landry Dimata miste de allergrootste kans, toen hij van dichtbij volledig vrij kon inkoppen, maar de bal meters naast de paal plaatste.

Daarvoor was alleen spookrijder Oscar Mingüeza een bron van zorg. De man die het nodig vond Koeman in de media een trap na te geven afgelopen week, terwijl hij aan de Nederlander zijn plek in het elftal te danken heeft, gaf zijn directe tegenstander twee keer vrij baan. Hij mocht de handen dichtknijpen met een goede afloop.

Xavi liet Ilias Akhomach als rechtsbuiten debuteren, een 17-jarige international van Spanje Onder 17 en het volgende talent van La Masia.