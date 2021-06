WK-leider Max Verstappen kijkt uit naar tweeluik in Oostenrijk

Door het eerdere wegvallen van de races in Canada en vervanger Turkije wordt er opnieuw twee keer achter elkaar gereden op de Red Bull Ring. Vorig jaar gebeurde dat ook al, toen als opening van het in de zomer gestarte seizoen.

„Ik kijk erg uit naar Oostenrijk, want het is als een thuis-race. Het is altijd mooi om daar te rijden en we hebben daar goede resultaten behaald, maar garanties heb je nooit. We moeten de auto opnieuw goed zien af te stellen, de omstandigheden in acht nemen en daar goed mee omgaan. Ik weet nog niet precies wat het weer gaat doen, maar ik verwacht dat het opnieuw erg close wordt. Hopelijk kunnen we twee heel goede weekenden hebben”, aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur vergrootte op Paul Ricard zijn voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap en heeft nu een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton. „Ik hoop dat we het hele jaar zo kunnen blijven presteren. Iedereen op het circuit en in de fabriek werkt keihard en nu moeten we blijven pushen om nog meer races te winnen dit jaar.”

Bekijk ook: Max Verstappen geeft Mercedes koekje van eigen deeg

In Oostenrijk is het erg warm, maar de komende week worden er ook regen- en onweersbuien voorspeld. Vorig jaar viel Verstappen tijdens de seizoensopener uit met motorproblemen. Een week later eindigde hij als derde.