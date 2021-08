Premium Het beste van De Telegraaf

Jetse Bol over plasboete: ’Dat ga je niet winnen’

Door Hans Ruggenberg

Jetse Bol Ⓒ ANP/HH

EL BURGO DE OSMA - Jetse Bol haalde er nog maar eens hoofdschuddend zijn schouders over op in El Burgo de Osma, de startplaats van de vierde Vuelta-etappe. Vijf meter verderop zaten de UCI-commissarissen die Bol 180 euro afhandig maakten door hem te straffen voor iets wat hij niet had gedaan. „Ik heb vanaf de fiets geplast, maar wel op het moment dat het was toegestaan. Dus ik heb die boete onterecht gekregen.”