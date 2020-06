F1-coureur Hamilton ’volledig overmand door woede’

Hamilton haalde zondag in zijn eerste bericht op Instagram hard uit naar zijn collega’s en naar de Formule 1-wereld. Hij vond het onbegrijpelijk dat vrijwel niemand uit zijn sport van zich had laten horen over de dood van George Floyd, de donkere man die vorige week in Minneapolis overleed nadat een agent hem minutenlang op de grond had gedrukt met een knie in z’n nek.

„Ik zie degenen die zwijgen, sommigen behoren tot de grootste sterren, maar jullie blijven stil te midden van onrecht”, schreef Hamilton onder meer. „Ik heb nog geen enkel teken gezien vanuit mijn branche, wat natuurlijk een door witte mensen gedomineerde sport is. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, maar nog sta ik alleen.”

In de uren erna kwamen alsnog de eerste reacties, van onder anderen de coureurs Daniel Ricciardo, Lando Norris, Nicholas Latifi en Charles Leclerc. Ook de directie van de Formule 1 kwam met een verklaring. „We staan aan jouw kant en aan de kant van alle mensen die tegen racisme vechten.”

Hamilton was een paar dagen na zijn eerste uitbarsting nog altijd emotioneel. „Ik word volledig overmand door woede bij het zien van zo’n flagrante minachting voor het leven van onze mensen. Het onrecht dat we zien en waarmee onze broeders en zusters keer op keer overal ter wereld worden geconfronteerd, is walgelijk en moet stoppen.”