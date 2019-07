Video: Tijdrit junioren in apocalyptisch schouwspel

De junioren vallen in een plas water. Ⓒ Screenshot Twitter Nieves Moya

PENEDES - In de Tour de France werd afgelopen vrijdag de negentiende etappe geneutraliseerd door noodweer. De veiligheid van de renners voor alles, was de terechte beslissing van de Tourorganisatie. In de Volta al Penedes, een wedstrijd voor junioren in Catalonië, werd er iets anders omgegaan met bizarre weersomstandigheden.