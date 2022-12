De Boer volgt ’lijn Van Gaal’: ’Discussie over Qatar ga ik niet meer voeren’

„Ik heb hier zeven jaar met heel veel plezier gewoond en een redelijk inzicht gekregen waar dit land naartoe wil en in de bereidheid van Qatar om dingen beter te gaan doen. In deze regio is Qatar wat dat betreft voorloper”, aldus De Boer.

Tijdens de kwartfinale Nederland-Argentinië zullen de Oranje-fans zwaar in de minderheid zijn. „Vind je het gek? Net als sommige mensen vliegschaamte hebben, was er nu ook Qatar-schaamte. Dat is jammer. Heel veel supporters uit andere landen zijn hier wel en genieten van een prachtige tijd. Het WK is op zijn manier uniek, omdat je op één dag Messi in de middag en Mbappé in de avond kon zien. Normaal gesproken kan dat niet.”