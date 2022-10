Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Ritsma ziet Nuis direct afhaken voor eerste training: ’Ik snap dat Kjeld aan zichzelf denkt’

Door Nick Tol

Bondscoach Rintje Ritsma tijdens de eerste gezamenlijke training voor de ploegachtervolging. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Onder grote mediabelangstelling werkte Rintje Ritsma dinsdagochtend in Thialf zijn eerste training als bondscoach af. De opvallendste aanwezige in zijn grote achtervolgingsselectie was Jorrit Bergsma. De opvallendste afwezige was Kjeld Nuis.