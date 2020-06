Blessure lijkt Zirkzee kampioensduel Bayern te kosten

Zirkzee mocht zaterdag starten tegen Borussia Mönchengladbach en maakte zijn vierde competitietreffer. Hij reist waarschijnlijk wel mee naar Bremen. Robert Lewandowski en Thomas Müller keren terug van een schorsing.

Bayern kan dinsdagavond de landstitel veiligstellen. Winst in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen volstaat voor het achtste kampioenschap op rij en de dertigste in totaal in de Bundesliga.

Trainer Hansi Flick met Robert Lewandowski. Ⓒ BSR Agency

Matige start

Bayern München begon matig aan het seizoen. Maar na het ontslag van trainer Niko Kovac heerste de recordkampioen al snel weer als vanouds. Hansi Flick werd eerst nog aangesteld als interim-trainer. Maar Bayern speelt zo goed onder hem dat de voormalige assistent van Kovac inmiddels in het bezit is van een contract dat in de zomer van 2023 afloopt.

Werder

Werder Bremen, met Davy Klaassen in de gelederen, strijdt tegen degradatie. De huidige nummer voorlaatst van de ranglijst speelde in de hele clubhistorie slechts een seizoen niet in de Bundesliga.

Bayern München is ook nog actief in de Champions League en heeft zich net als Bayer Leverkusen geplaatst voor de finale van de Duitse beker.