Tegenvaller dreigt voor Bayern-revelatie Zirkzee

De 19-jarige spits uit Schiedam kwam niet helemaal ongeschonden uit de moeizaam gewonnen thuiswedstrijd van zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach (2-1). Zirkzee, die de score opende en een kwartier voor tijd werd gewisseld, heeft volgens trainer Hansi Flick spierproblemen en is niet 100 procent fit.

Flick is wel van plan om de jeugdinternational van Oranje mee te nemen naar Bremen, waar Bayern zich dinsdagavond kan verzekeren van de achtste landstitel op rij. Bij winst op degradatiekandidaat Werder Bremen, de club van Davy Klaassen, mag de ’Rekordmeister’ zich voor de dertigste keer kampioen van Duitsland noemen.

Zirkzee had tegen Gladbach een basisplaats omdat Robert Lewandowski en Thomas Müller geschorst waren. Zij keren nu terug in de ploeg. Javi Martinez en Ivan Perisic zijn niet helemaal fit. „Maar ik ga ervan uit dat ze allemaal mee kunnen”, zei Flick. „We hebben nog geen festiviteiten gepland. Eerst moeten we winnen. En dan zullen we van de teammanager wel horen wat we gaan doen.”

