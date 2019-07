’Verstappen moet contract gewoon uitdienen’

„Laten we niet vergeten dat Max nog hartstikke jong is. En die gasten van Red Bull en motorleverancier Honda zitten echt niet stil. Ik verwacht nog wel dat zij stappen gaan zetten”, vervolgt Van der Garde. Anderhalve week geleden maakte Verstappen met Red Bull na acht races eindelijk een tijdelijk einde aan de hegemonie van Mercedes. Zo heeft Lewis Hamilton al zes zeges achter zijn naam staan en teamgenoot Valtteri Bottas eiste de overige twee eindzeges voor zich op. Op Spielberg was op zondag 30 juni alles anders. Een indrukwekkende inhaalrace van Verstappen leverde Red Bull de overwinning, waar het zo naar snakte, op.

Van der Garde: „Ik denk dat hij zijn contract gewoon moet uitdienen en, als het echt de goede kant opgaat, wie weet ook moet verlengen. Ze zijn bij Red Bull helemaal gek van Verstappen en hij heeft daar ook de kans gekregen in de Formule 1. Ik denk dat ze allebei heel erg loyaal zijn. Alles draait om Max bij dat team. Dat is ook wat waard.” De huidige verbintenis van Verstappen met Red Bull loopt tot eind 2020.

Zelf maakt Verstappen zich vooralsnog niet al te druk over zijn toekomst. „Ik heb in ieder geval geen stress”, stelde de 21-jarige Limburger een week voor zijn triomf in Oostenrijk nog tegenover Telesport. „Ik heb altijd gezegd dat ik het project met Honda heel interessant vind en ik beleef er veel plezier aan. Met de juiste mensen om je heen wijst de tijd vanzelf uit waar we naartoe gaan, of waar we blijven. Ik lig er niet wakker van.”

Het Formule 1-circus strijkt nu neer in Engeland, waar zondag Silverstone de tiende Grand Prix van het seizoen wordt verreden. Overigens verwacht Van der Garde dat komend weekeinde gewoon weer regerend wereldkampioen Hamilton, met als Brit zijnde het thuisvoordeel, wint. „Hij rijdt daar eigenlijk altijd goed.”

