’Davids dacht dat hij de grote man was bij Spurs, maar Keane sloeg hem gewoon’

„Edgar dacht dat hij de grote man was toen hij bij ons binnen kwam”, vertelt Jamie O’Hara, toenmalig talent in de selectie van Tottenham, bij talkSPORT. „Maar iedereen bij ons in de groep wist dat dat Robbie Keane was. Tijdens een training hadden ze een akkefietje en stapte hij op Robbie af.”

Niet sollen

Waar Davids zijn punt wilde maken, liet Keane zien hoe de verhoudingen lagen. „Bam, hij gaf hem zo een klap”, herinnert O’Hara zich. „Edgar stond op en liep weg. De volgende ochtend kwam hij binnen en zei: goedemorgen Robbie. Iedereen wist dat je niet met Keane moest sollen.

De nu 39-jarige Ier Keane kwam tussen 2002 en 2011 in drie verschillende periodes tot 303 officiële wedstrijden voor Tottenham Hotspur, waarin hij 122 keer scoorde. Het verblijf van Davids op White Hart Lane bleef beperkt tot anderhalf seizoen, waarin hij tot veertig optredens kwam. In de winterstop van het seizoen 2006/2007 keerde hij terug bij Ajax.