Slotrit door crashes ontsierde Ronde van Turkije afgebroken na nieuwe valpartijen

Kort na de start van de afsluitende rit in en om Istanbul begon het te regenen, waarna er al snel meerdere valpartijen ontstonden. Daarop werd er besloten de wedstrijd vroegtijdig af te kappen. Patrick Bevin van Israel Start-Up Nation wint daardoor de Ronde van Turkije. Hij nam zaterdag dankzij een ritzege de leiderstrui over van Eduardo Sepulveda.

De hele week waren er al flinke valpartijen. Zo stapte de bekendste renner in de Ronde van Turkije, Nairo Quintana van Arkéa-Samsic, af na meerdere crashes. Zijn ploeggenoot Nacer Bouhanni moest de wedstrijd verlaten na een zware valpartij die werd veroorzaakt door een niet oplettende toeschouwer die over de weg wandelde. De Fransman hield er onder andere een gebroken halswervel aan over.

Bekijk ook: Nacer Bouhanni breekt halswervel na bizarre crash

Ook tijdens een van de massasprints ging het deze week fout, waardoor Edward Planckaert (Alpecin-Fenix) in het ziekenhuis belandde. Vrijdag ging het wonderwel goed, toen het peloton zich ineens door een oerwoud aan paaltjes vanwege wegwerkzaamheden moest banen.