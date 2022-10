Charles Leclerc verrast door pole position na listige kwalificatie

„Ik maakte een fout in de laatste ronde en dacht dat de tijd nog zou worden verbeterd, maar gelukkig was het genoeg”, aldus Leclerc, die ervan profiteerde dat Max Verstappen zijn laatste twee rondjes afbrak.

„Ik ben heel blij met dit resultaat”, vervolgde de Monegask. „Zeker na een moeilijke vrijdag, waarin we door wat problemen weinig rondes konden rijden. Het was een heel listige kwalificatie. Voor Q3 besloten we op het laatste moment om op de slicks te gaan rijden, dat bleek de juiste keuze.”

Verstappen start zondag vanaf P8, teamgenoot Sergio Pérez vanaf P2. Hij kwam net tekort voor pole position. „Dat is jammer, maar we hebben het als team goed gedaan. Hopelijk kunnen we zondag vechten voor de overwinning.”

