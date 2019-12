Kjeld Nuis Ⓒ Rene Bouwman

Er is meer dan de sport alleen. Ook voor Kjeld Nuis, de tweevoudig olympisch schaatskampioen die vandaag een aanwijsplek hoopt te krijgen voor de WK afstanden in Salt Lake City. Elke week in ’Extra Tijd Met’, de lifestyle-rubriek van Telesport, verrassende ontboezemingen van onze nationale topsporters.