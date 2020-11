Na een pijnlijk verleden is er nu een verbond tussen Avital Selinger en Joop Alberda

Joop Alberda (rechts) luistert naar wat Avital Selinger te vertellen heeft. Ⓒ ANP

UTRECHT - Wie het verleden kent, weet hoe bijzonder het is dat technisch directeur Joop Alberda heeft besloten om Avital Selinger te benoemen tot bondscoach van de nationale vrouwenvolleybalploeg. Als toenmalig bondscoach bij de mannen sloeg Alberda in 1992 een diepe wond in de ziel van de toenmalige spelverdeler, door hem uit de selectie te zetten. Nu hebben beide mannen een gezamenlijk doel: succes in 2022 bij de wereldkampioenschappen in eigen land.