FC Utrecht meldt zich voor Syb van Ottele

De jonge SC Heerenveen-verdediger wordt gezien als een interessante optie om de verdediging te versterken. De 21-jarige Van Ottele, oud-speler van NEC, ligt nog tot medio 2024 vast in Friesland, zodat FC Utrecht voor hem een transfersom zal moeten betalen.

FC Utrecht heeft momenteel een ruim bemeten A-selectie, maar hoopt de komende weken wat ruimte in de kleedkamer te genereren door spelers te verkopen of te verhuren. Voor de topscorer van vorig seizoen Tasos Douvikas en Othmane Boussaid (Union Saint-Gilloise) is concrete belangstelling.

Spelers als Djevencio van der Kust, Tommy St. Jago en Ruben Kluivert kunnen in aanmerking komen voor een verhuur of definitief vertrek. Doelman Fabian de Keijzer ontbrak afgelopen zaterdag in de wedstrijdselectie bij de oefenwedstrijd tegen Espanyol, omdat hij de ruimte heeft gekregen om uit te kijken naar een nieuwe werkgever.