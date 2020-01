Tallon Griekspoor plaatst zich voor hoofdtoernooi Australian Open

Archieffoto: Tallon Griekspoor Ⓒ EPA

Tallon Griekspoor heeft zich voor het hoofdtoernooi van de Australian Open geplaatst. In de laatste ronde van de kwalificatie versloeg hij in Melbourne in twee sets van Lorenzo Musetti: 6-4 en 7-6 (8). Bij de mannen is Griekspoor de enige Nederlandse deelnemer.